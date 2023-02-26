​Рафинья получил повреждение, ударив ногой мини-холодильник

Вингер «Барселоны» Рафинья был недоволен своей заменой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны». После выхода за пределы поля бразилец со злости ударил ногой по мини-холодильнику. Как стало известно Mundo Deportivo, из-за этого удара Рафинья получил повреждение. По этой причине он не попал в стартовый состав на следующий матч с «Кадисом». При этом вингер в той игре вышел на замену, то есть повреждение было несерьёзным.

В сезоне 2022/2023 Рафинья провёл за «Барселону» 33 матча. В них бразилец записал на свой счёт семь голов и девять результативных передач на партнёров.