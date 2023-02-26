Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» - о матче с «Реалом»: «Ничего нового на «Бернабеу»

26 Февраля 2023 • 09:20 Комментировать

Пресс-служба мадридского «Атлетико» опубликовала пост, посвященный ничейному результату в дерби против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ничего нового на «Бернабеу», - говорится в сообщении «матрасников» в социальных сетях.

Напомним, что «Атлетико» завершал матч в меньшинстве после удаления нападающего Анхеля Корреа за фол на защитнике «сливочных» Антонио Рюдигере.

После вчерашнего дерби подопечные Диего Симеоне с 42 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице, а команда Карло Анчелотти (52) располагается на второй строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.02.23 в 16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Жирона Жирона
1.70 3.75 5.40
Видео
26.02.23 в 18:15
Сельта Сельта
Вальядолид Вальядолид
1.88 3.50 4.50
Видео
26.02.23 в 20:30
Альмерия Альмерия
Барселона Барселона
7.20 5.00 1.43
Видео
26.02.23 в 23:00
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
2.10 3.25 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
09:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - о матче с «Реалом»: «Ничего нового на «Бернабеу»
05:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» схлестнулись в борьбе за 20-летний талант из «Сельты»
02:57 · Испания. Ла Лига
Отец нападающего «Реала» Альваро Родригеса: «Я плакал, когда он забил «Атлетико»
02:41 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба поспорят за Брозовича слухи
00:59 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла из зоны вылета, обыграв «Реал Сосьедад»
00:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» претендует на Вирца наряду с «Реалом» слухи
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» установил ценник на Пау Торреса, за которым следят «Реал» и «Арсенал»
00:16 · Испания. Ла Лига
Симеоне – о ничьей с «Реалом»: «Есть ощущение потерянных очков»
00:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Альваро Родригес будет игроком основного состава в следующем сезоне»
25 Февраля
23:59 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Реала» к Кварацхелии
23:51 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Это не удаление» 2
23:42 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» Рейнилду выбыл на полгода – он травмировался в матче с «Реалом»
23:33 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» Савич высказался о судействе в матче с «Реалом»
23:23 · Испания. Ла Лига
Облак: «Не удивлюсь, если в следующем матче с «Реалом» нашего игрока удалят ещё до начала»
23:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Потеряли десять минут на то, чтобы прийти в себя»
Все новости
Рекомендуем