«Атлетико» - о матче с «Реалом»: «Ничего нового на «Бернабеу»

Пресс-служба мадридского «Атлетико» опубликовала пост, посвященный ничейному результату в дерби против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ничего нового на «Бернабеу», - говорится в сообщении «матрасников» в социальных сетях.

Напомним, что «Атлетико» завершал матч в меньшинстве после удаления нападающего Анхеля Корреа за фол на защитнике «сливочных» Антонио Рюдигере.

После вчерашнего дерби подопечные Диего Симеоне с 42 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице, а команда Карло Анчелотти (52) располагается на второй строчке.