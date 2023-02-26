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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» ушла из зоны вылета, обыграв «Реал Сосьедад»

26 Февраля 2023 • 00:59 Комментировать
Валенсия
1:0
Реал Сосьедад
окончен

«Валенсия», которая после чудовищной серии поражений оказалась в зоне вылета, в субботу боролась за очки с третьей командой Ла Лиги, «Реал Сосьедадом». Игра получилась закрытой с небольшим количеством моментов. На 40-й минуте Сэмуел Лино прорвался к воротам и опасно прострелил, а Игор Субельдия в борьбе с защитником срезал мяч в свои ворота. Сразу после перерыва Уго Дуро упал в штрафной, но ВАР отменил 11-метровый в пользу левантийцев. Примечательно, что у «Валенсии» были еще моменты, но все же финальный свисток прозвучал при счете 1:0.

Победители покинули зону вылета и вышли на четвертое место с конца, «Реал» - третий.

Протокол игры  
Валенсия1:0Реал Сосьедад
(1:0) Субельдия Игор40'  
Мамардашвили Георгий  69'Фулкье Димитри  11'Габриэль Паулиста 46' (Кёмерт Эрай ( 46') Дьякаби МуктарЛато Тони  67' 78' (Васкес Хесус ( 78') Муса Юнус  45' 78' (Мориба Илайкс ( 78') Гильямон УгоАлмейда Андре IV 90' (Озкаджар Дженк ( 90') Кастильехо Самуэль  55' 63' (Корреа Тьерри ( 63') Дуро УгоЛино Сэмуел
Запасные: Мари АльбертоГерра ХавьерFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианКлюйверт Джастин
Ремиро АлехандроБарренечеа Андер 46' (Сола Алекс ( 46') Субельдия ИгорЛе Норман РобенРико Диего  36' 63' (Муньос Айхен ( 63') Субименди Мартин  4'Кубо Такефуса 73' (Ильяраменди Асьер ( 73') Браис Мендес 73' (Фернандес Карлос ( 73') Мерино МикельОярсабаль МикельСорлот Александр
Запасные: Горосабел АндониМарреро УнаиМарин ПаблоМартин АндерСубиаурре АндониПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
25 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Реал Сосьедад
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