«Валенсия» ушла из зоны вылета, обыграв «Реал Сосьедад»

«Валенсия», которая после чудовищной серии поражений оказалась в зоне вылета, в субботу боролась за очки с третьей командой Ла Лиги, «Реал Сосьедадом». Игра получилась закрытой с небольшим количеством моментов. На 40-й минуте Сэмуел Лино прорвался к воротам и опасно прострелил, а Игор Субельдия в борьбе с защитником срезал мяч в свои ворота. Сразу после перерыва Уго Дуро упал в штрафной, но ВАР отменил 11-метровый в пользу левантийцев. Примечательно, что у «Валенсии» были еще моменты, но все же финальный свисток прозвучал при счете 1:0.
Победители покинули зону вылета и вышли на четвертое место с конца, «Реал» - третий.
Протокол игры
|(1:0) Субельдия Игор40'
Мамардашвили Георгий• 69'Фулкье Димитри• 11'Габриэль Паулиста46' (Кёмерт Эрай (46') •Дьякаби Муктар•Лато Тони 67'78' (Васкес Хесус (78') •Муса Юнус 45'78' (Мориба Илайкс (78') •Гильямон Уго•Алмейда Андре IV90' (Озкаджар Дженк (90') •Кастильехо Самуэль 55'63' (Корреа Тьерри (63') •Дуро Уго•Лино Сэмуел
Ремиро Алехандро•Барренечеа Андер46' (Сола Алекс (46') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Рико Диего 36'63' (Муньос Айхен (63') •Субименди Мартин• 4'Кубо Такефуса73' (Ильяраменди Асьер (73') •Браис Мендес73' (Фернандес Карлос (73') •Мерино Микель•Оярсабаль Микель•Сорлот Александр
25 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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