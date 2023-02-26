«Валенсия» ушла из зоны вылета, обыграв «Реал Сосьедад»

«Валенсия», которая после чудовищной серии поражений оказалась в зоне вылета, в субботу боролась за очки с третьей командой Ла Лиги, «Реал Сосьедадом». Игра получилась закрытой с небольшим количеством моментов. На 40-й минуте Сэмуел Лино прорвался к воротам и опасно прострелил, а Игор Субельдия в борьбе с защитником срезал мяч в свои ворота. Сразу после перерыва Уго Дуро упал в штрафной, но ВАР отменил 11-метровый в пользу левантийцев. Примечательно, что у «Валенсии» были еще моменты, но все же финальный свисток прозвучал при счете 1:0.

Победители покинули зону вылета и вышли на четвертое место с конца, «Реал» - третий.