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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса и Модрича слухи

25 Февраля 2023 • 19:17 Комментировать

«Аль-Наср» настроен продолжать подписывать звёздных футболистов из Европы. В последние дни в прессе появлялась информация о возможном переходе в «Аль-Наср» Серхио Рамоса. В Саудовской Аравии Криштиану Роналду может воссоединиться не только с Рамосом, но и с Лукой Модричем. Хорват тоже находится на радаре клуба, о чём пишет Marca. Вероятно, в «Аль-Насре» рассчитывают на посреднические услуги Роналду, игравшего с Рамосом и Модричем в «Реале» на протяжении долгих лет.

В то же время отмечается, что заполучить Луку Модрича «Аль-Наср» вряд ли сможет в этом году. Всё идёт к тому, что хорват продлит контракт с «Реалом» ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Серхио Рамос Лука Модрич Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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