Игроки «Реала» проигнорируют церемонию ФИФА из-за Месси

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти и игроки команды проигнорируют церемонию вручения наград The Best ФИФА, об этом рапортуют журналисты Relevo.

В расположении «королевского» клуба считают, что никто из номинированных игроков команды не выиграет награды в своих номинациях. По мнению представителей мадридского гранда, лучшими будут признаны нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

«Реал» хочет уделить больше внимания подготовке к грядущим матчам чемпионата Испании, Кубка Короля и Лиги чемпионов. Сегодня, 25 февраля, подопечные Анчелотти проведут дерби против «Атлетико».