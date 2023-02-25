Куртуа высказался о расизме в адрес Винисиуса

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался насчет расистских оскорблений в адрес бразильского форварда команды Винисиуса Жуниора.

«После всех оскорблений Жуниор смог сосредоточиться. Возможно, это сделало его сильнее. Раньше это отвлекало его от игры, но теперь он достиг уровня, когда все свои мысли концентрирует на матчах. Именно такой Винисиус способен приносить победы «Реалу», - передает слова бельгийского вратаря ESPN.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 22-летний форвард принял участие в 21 поединке, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.