Вальверде: «Реал» хочет выиграть у «Атлетико» все матчи в сезоне»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Атлетико» в чемпионате Испании.

«Об участии в таких матчах мечтает любой футболист. Это долгожданное событие для игроков и болельщиков. Мы приложим максимум усилий, чтобы закрыть вопрос в этом соперничестве, выиграв все матчи у «Атлетико» в сезоне», - передает слова уругвайского полузащитника AS.

Поединок между «Реалом» и «Атлетико» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.