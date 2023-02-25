Хуанфран оценил шансы «Атлетико» против «Реала»

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Хуанфран высказался о предстоящем поединке против «Реала» в рамках 23-го тура испанского чемпионата.

«Это особенный матч, в день его проведения весь город замирает. Обе команды сейчас находятся в отличной форме. «Атлетико» способен победить на «Сантьяго Бернабеу». Жду хорошей игры от «матрасников», - передает слова Хуанфрана газета Marca.

Мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» пройдет в субботу, 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед «эль класико» команда Карло Анчелотти занимает второе место, а подопечные Диего Симеоне занимают четвертую строчку.