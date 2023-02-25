Анчелотти: «Реал» будет бороться за победу во всех турнирах»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об амбициях «королевского» клуба в нынешнем сезоне.

«Все в курсе, насколько важна для нас Лига чемпионов. Но это не значит, что «Реал» не станет бороться за другие титулы. Мы приложим максимум сил, чтобы выиграть Ла Лигу. Будем бороться за победу во всех турнирах», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Анчелотти на выезде отпраздновали крупную победу над «Ливерпулем» со счетом 5:2.

В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь баллов.