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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» забил победный гол на 90-й минуте в матче с 4 пенальти и 3 удалениями

25 Февраля 2023 • 01:06 Комментировать
Эльче
2:3
Бетис
окончен

23-й тур чемпионата Испании стартовал оригинальным матчем. «Эльче» был близок к сенсации по итогам домашнего матча с «Бетисом», который идет в группе лидеров. Главный аутсайдер дерзко стартовал и к девятой минуте забил два мяча подряд. Забегая вперед скажем, что это были все его попадания в створ. Севильцы же откровенно ничего не могли показать, и тренеру пришлось делать в перерыве тройную замену.

Ключевым моментом стали две красные карточки игрокам «Эльче» на 58-й минуте, правда, одна - запасному. «Бетис» быстро выдал голевой дуплет, а кульминация случилась в концовке. На 89-й минуте Борха Иглесиас умудрился на забить 11-метровый, тут же Энсо Роко подвел «Эльче», оставив команду вдевятером, а Виллиан Жозе все же забил с точки - 3:2.

«Бетис» всего в очке от зоны Лиги чемпионов, а «Эльче» продолжает оставаться на дне.

Протокол игры  
Эльче2:3Бетис
(1:0) Фидель Чавес7'  
(2:0) Бое Лукас9'  
  65'Иглесиас Борха (2:1)
  68'Миранда Хуан (2:2)
  90'Виллиан Жозе (2:3)
Бадия ЭдгарПаласиос Элибельтон  90'Роко Энсо  34'  90'Магальян Лисандро  58'Моренте Тете 66' (Диего Гонсалес VII ( 66') Клерк Карлос 75' (Фернандес Хосан ( 75') Маскарель ОмарГумбау Херард  45' 75' (Гутьеррес Хосе ( 75') Понсе Эсекель 75' (Бланко Лаутаро ( 75') Фидель Чавес 81' (Фернандес Николас ( 81') Бое Лукас
Запасные: Шейх Пап  58'Вернер АксельВерду ГонсалоБигас ПедроЛирола Поль
Браво КлаудиоРуибаль АйторПесселья ХерманЛуис Фелипе 81' (Виктор Руис ( 81') Абнер  7' 46' (Иглесиас Борха ( 46') Карвалью ВилльямГуардадо АндресЭнрике Луис 46' (Хоакин Санчес ( 46') Фекир НабильХуанми Мигель 46' (Миранда Хуан ( 46') Перес Айосе 86' (Виллиан Жозе ( 86')
Запасные: Мартин ДаниэльСабали ЮссуфАкуоку ПольМонтойя МартинРодри РодригоВьейтес Франсиско
24 февраля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Бетис Эльче
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