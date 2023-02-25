«Бетис» забил победный гол на 90-й минуте в матче с 4 пенальти и 3 удалениями

23-й тур чемпионата Испании стартовал оригинальным матчем. «Эльче» был близок к сенсации по итогам домашнего матча с «Бетисом», который идет в группе лидеров. Главный аутсайдер дерзко стартовал и к девятой минуте забил два мяча подряд. Забегая вперед скажем, что это были все его попадания в створ. Севильцы же откровенно ничего не могли показать, и тренеру пришлось делать в перерыве тройную замену.

Ключевым моментом стали две красные карточки игрокам «Эльче» на 58-й минуте, правда, одна - запасному. «Бетис» быстро выдал голевой дуплет, а кульминация случилась в концовке. На 89-й минуте Борха Иглесиас умудрился на забить 11-метровый, тут же Энсо Роко подвел «Эльче», оставив команду вдевятером, а Виллиан Жозе все же забил с точки - 3:2.

«Бетис» всего в очке от зоны Лиги чемпионов, а «Эльче» продолжает оставаться на дне.