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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» назвали 6 неприкасаемых игроков – остальных могут продать

24 Февраля 2023 • 13:32 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона» запланировала масштабную распродажу футболистов в летнее трансферное окно. «Сине-гранатовым» нужно сократить зарплатную ведомость до 200 миллионов евро, об этом рапортует El Nacional.

Как отмечает источник, ряды каталонского гранда могут покинуть все, за исключением шести игроков, которых назвал главный тренер команды Хави Эрнандес. В список неприкасаемых попали следующие исполнители: Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Педри, Гави, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

После 22 туров чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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NOBODY
24 Февраля 2023 в 14:01
ну вшестером они точно все кубки возьмут!!! может и правильное решение!!!!
Артур Измаилов
24 Февраля 2023 в 14:36
кубок туфталоны, кубок гампера, скоро и кубок канализационной кариликовой крысы будет(кстати крыса с лицом аутиста)
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