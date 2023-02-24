В «Барселоне» назвали 6 неприкасаемых игроков – остальных могут продать

Каталонская «Барселона» запланировала масштабную распродажу футболистов в летнее трансферное окно. «Сине-гранатовым» нужно сократить зарплатную ведомость до 200 миллионов евро, об этом рапортует El Nacional.

Как отмечает источник, ряды каталонского гранда могут покинуть все, за исключением шести игроков, которых назвал главный тренер команды Хави Эрнандес. В список неприкасаемых попали следующие исполнители: Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Педри, Гави, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

После 22 туров чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.