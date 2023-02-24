В клубе МЛС высказались о трансфере Месси и Бускетса

Английский специалист Фил Невилл, который занимает пост главного тренера клуба «Интер Майами», высказался относительно потенциальных трансферов форварда Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса.

«Не буду отрицать, что у нас есть интерес к ним. Месси и Бускетс по-прежнему выделяются на фоне остальных. Это два прекрасных футболиста, которые могут принести большую пользу нашей команде. Для лиги это стало бы поворотным моментом», - передает слова Невилла The Times.

Месси сейчас выступает за «ПСЖ», а Бускетс защищает цвета каталонской «Барселоны». Контракты игроков с клубами рассчитаны до конца нынешнего сезона.