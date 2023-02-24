Фанаты «Барселоны» приняли решение о будущем Хави

Журналисты издания AS провели опрос среди поклонников каталонской «Барселоны». Фанатам был задан вопрос о возможной отставке Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды.

Согласно результатам опроса, 69,7 процента респондентов ответили, что наставник должен остаться у руля «сине-гранатовых». Оставшаяся доля опрошенных выступила за увольнение специалиста.

Напомним, что «Барселона» вылетела из Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (2:2, 1:2).

Хави занял пост главного тренера «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.