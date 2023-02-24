Роналдиньо возвращается в футбол

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и «Милан», возвращается в футбол. Об этом сообщает Kings League.

Согласно сведениям источника, 42-летний южноамериканский форвард примет участие в розыгрыше испанской Медиалиги. Роналдиньо будет играть за клуб «Порсинос» против команды «Пио». Встреча состоится 26 февраля в Барселоне.

Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год, а цвета «Милана» защищал с 2008 по 2011 год. Также в Европе он поиграл в составе «ПСЖ» (2001-2003).

За сборную Бразилии нападающий провел 97 поединков, записав на свой счет 33 гола.