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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути предупредил Мбаппе: «В «Реале» придётся вести себя скромно»

24 Февраля 2023 • 06:20 Комментировать

Если в «ПСЖ» Килиан Мбаппе, пожалуй, затмевает в плане своей известности Месси (даже президент Франции уговаривал его остаться в клубе), то в «Реале» ему придется смириться с тем, что интересы и популярность клуба несопоставимо важнее, чем его собственное эго и тщеславие, об этом Мбаппе предупредил бывший футболист клуба - Гути.

- Мбаппе, если появится в «Реале», будет в раздевалке одним из всех, не более того. Если он считает иначе, то сильно ошибается. Это понимали Фигу и Роналдо. Даже лучший игрок в мире не может быть выше всего «Реала», - цитирует слова Гути El Chiringuito TV. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Гути Килиан Мбаппе
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