На Херарда Пике продолжают сыпаться неприятности, порой причем даже комического характера. Расставание с колумбийской певицей Шакирой привело к тому, что у бывшего защитника каталонской «Барселоной» появились неожиданные недоброжелатели. Как сообщает издание Marca, Пике с новой пассией Кларой Чиа заглянули в некий ресторан.

Однако там их узнал владелец заведения, который не стал с ними церемониться, а попросил покинуть помещение - несмотря на всю звездность Пике. Тому ничего не оставалось, как под камеры заинтригованных зевак подчиниться и покинуть злополучный ресторан.