Мората дал совет Винисиусу

Испанский нападающий Альваро Мората дал понять, что он сталкивался с проявлением агрессии со стороны болельщиков, хотя и не расисткой почве. В связи с этим Мората посчитал нужным дать Винисиусу совет, как вести себя в такой ситуации.

- Это не только с ним случалось, случалось со всеми нами, и со мной также. Когда играем в гостях, я тоже слышу оскорбления в свой адрес. В такие моменты я думаю только о футболе и пропускаю нападки мимо ушей. Также советую делать кому угодно, что Винисиусу, что Жорди Альбе. Вообще, это проблема страны, а не лиги. Я думаю, что нам надо брать пример с АПЛ, где таких людей выгоняют с матча и больше обратно не пускают, - цитирует Морату ESPN.