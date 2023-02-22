​Начо: «Реал» сообщил мне, что я смогу остаться»

Защитник «Реала» Начо Фернандес дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 33-летнего футболиста рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Реал» сообщил мне, что если я захочу, то смогу продлить контракт и остаться. Но я ещё не решил, что буду делать.

В начале сезона я чувствовал себя очень плохо. Я приму решение о своём будущем вместе со своей семьёй», - сказал Начо El Partidazo de COPE.

Начо Фернандес всю свою карьеру проводит в родном «Реале». В сезоне 2022/2023 защитник провёл 25 матчей. Результативными действиями в них Начо не отмечался.