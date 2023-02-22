Звёзды «Барселоны» готовы на жертвы ради возвращения Месси

Нападающий Лионель Месси может по завершении нынешнего сезона вернуться в каталонскую «Барселону». Об этом сообщил журналист Херард Морено.

По сведениям инсайдера, игроки «сине-гранатовых» готовы пойти на снижение заработной платы ради камбэка 35-летнего аргентинца. О намерении снизить свои финансовые аппетиты сообщили защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Затем Лионель на правах свободного агента присоединился к французскому «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает грядущим летом.