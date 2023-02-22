«Атлетико» предложил новый контракт Эрмосо

Защитник Марио Эрмосо может заключить новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным журналистов, боссы «матрасников» приняли решение предложить 27-летнему исполнителю пролонгацию сотрудничества на фоне интереса к нему со стороны представителей Английской премьер-лиги, а также двух клубов Ла Лиги.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. Наставник команды Диего Симеоне поддержал инициативу руководства.

В сезоне-2022/2023 Эрмосо принял участие в 18 матчах за «Атлетико», в которых отметился тремя забитыми мячами.