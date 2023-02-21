​Дани Алвеса не отпустили под залог из-за «риска побега»

Экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес продолжит ожидать суда за решёткой. Ходатайство 39-летнего бразильца об освобождении под залог было отклонено.

«Существует высокий риск побега, учитывая потенциальное суровое наказание по этому делу и высокие финансовые возможности», - приводит BBC часть заявления суда Барселоны.

Дани Алвес был арестован в январе. Футболиста подозревают в сексуальном насилии в отношении девушки во время отдыха в ночном клубе. Расследование продолжается.

Напомним, что после скандала мексиканский клуб «Пумас» принял решение о расторжении контракта с Дани Алвесом.