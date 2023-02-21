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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Модрич назвал самого сложного соперника в его карьере – это не Месси

21 Февраля 2023 • 18:31 Комментировать

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о том, кто был наиболее сложным соперником для него по ходу карьеры.

«Самый сильный соперник в моей карьере? Андрес Иньеста. Было очень трудно обороняться против него. Он невероятно хорош с мячом. Я играл в Англии против Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, но Иньеста был другим», - сказал Модрич, чьи слова в социальных сетях приводит журналистка Вероника Брунати.

37-летний Лука Модрич продолжает выступать за «Реал», куда он перебрался в конце лета 2012 года из «Тоттенхэма». Действующий контракт хорвата истекает в конце нынешнего сезона. Что касается Андреса Иньесты, то он сейчас играет в Японии за «Виссел Кобе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрес Иньеста Лука Модрич
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