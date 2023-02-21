​Лапорта: «Тебас снова снял маску, он уже выступал против «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о Хавьере Тебасе, который возглавляет испанскую Ла Лигу.

«Тебас снова снял маску. Он уже выступал против «Барселоны» в прошлом. Сейчас он не может нам простить, что мы не подписали соглашение с CVC», - сказал Лапорта, чьи слова приводит Relevo.

В настоящий момент компетентные органы расследуют ситуацию с денежными переводами «Барселоны» в пользу компании Хосе Марии Негрейры. Переводы имели место быть тогда, когда Негрейра занимал пост вице-президента технического комитета судей. В «Барселоне» сообщили, что платили компании за отчёты о молодых игроках и судействе.