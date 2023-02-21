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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси встретился с двумя игроками «Барселоны»

21 Февраля 2023 • 14:20 Комментировать

После воскресной победы «ПСЖ» над «Лиллем» (4:3) в чемпионате Франции нападающий Лионель Месси вылетел в Барселону, чтобы провести там несколько дней. Антонелла Рокуццо, супруга звёздного футболиста, опубликовала в социальных сетях фотографию. Судя по ней, Лионель Месси встретился с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Футболисты провели время в компании со своими вторыми половинками.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года после того, как клуб из-за финансовых проблем не смог предложить ему новый контракт. В статусе свободного агента Месси перебрался в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Жорди Альба
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