​Месси встретился с двумя игроками «Барселоны»

После воскресной победы «ПСЖ» над «Лиллем» (4:3) в чемпионате Франции нападающий Лионель Месси вылетел в Барселону, чтобы провести там несколько дней. Антонелла Рокуццо, супруга звёздного футболиста, опубликовала в социальных сетях фотографию. Судя по ней, Лионель Месси встретился с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Футболисты провели время в компании со своими вторыми половинками.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года после того, как клуб из-за финансовых проблем не смог предложить ему новый контракт. В статусе свободного агента Месси перебрался в «ПСЖ».