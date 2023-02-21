Анчелотти: «Винисиус играет на уровне Мбаппе и Холанна»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти включил нападающего команды Винисиуса Жуниора в число лучших футболистов мира.

«Жуниору нравится играть в любом месте, но в таком особенном, как «Энфилд», - особенно. Наблюдать за его игрой одно удовольствие, не только для поклонников «Реала», но всех фанатов футбола. Винисиус крут, он играет на уровне Мбаппе и Холанна», - передает слова итальянского специалиста La Vanguardia.

В текущем сезоне чемпионата Испании бразильский нападающий отметился семью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 21 матче.

Первый матч «Реала» против «Ливерпуля» пройдет на «Энфилде» 21 февраля.