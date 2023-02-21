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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кузьмичёв: «Думал, что у Иосифова всё сложится в «Вильярреале»

21 Февраля 2023 • 08:46 Комментировать

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о бывшем нападающем «железнодорожников» Никите Иосифове, ныне выступающем за испанский «Вильярреал».

Специалист назвал странным тот факт, что испанская часть карьеры Иосифова довольно резко остановилась, причём до такой степени, что 21-летний игрок перестал выходить на поле даже за вторую команду «жёлтой подводной лодки».

Кузьмичёв предположил, что это может быть связано с травмой, о которой ничего не известно.

«Никита рано уехал в Испанию. Тут, наверное, большую роль сыграло мнение его отца», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Футбольный деятель считает, что российский футболист не сумел выполнять все требования наставника команды.

«Я расстроен в связи с этой ситуацией. Думал, что у Никиты всё сложится в «Вильярреале», - добавил Кузьмичёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Владимир Кузьмичёв Никита Иосифов
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