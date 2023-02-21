Рафинья: «Никогда не буду играть за «Реал»

Хавбек каталонской «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, футболку какого европейского клуба никогда не наденет.

«Я никогда не буду играть за мадридский «Реал». В Испании мне очень нравится «Барселона», если брать другие чемпионаты, то я симпатизирую «ПСЖ» и «Арсеналу». Хотелось бы мне поиграть с Месси? Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барсу», - цитирует бразильца Onefootball.

Рафинья защищает цвета «сине-гранатовых» с лета 2022 года. Трудовое соглашение игрока с каталонским грандом рассчитано до 2027 года. В этом сезоне бразилец отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами в 21 матче Ла Лиги.