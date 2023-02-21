«Валенсия» проводит свой худший сезон за последние сорок лет

В последнем матче двадцать второго тура испанского чемпионата «Валенсия» уступила в выездном матче «Хетафе», опустившись уже на девятнадцатое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

У «летучих мышей» сейчас только двадцать очков после двадцати двух туров Ла Лиги, и это является абсолютно худшим результатом команды в 21-м веке. Еще хуже дела шли только один раз - в сезоне 1982/1983 на счету команды после двадцати двух туров тогдашнего чемпионата было лишь семнадцать очков.

В своем следующем матче «Валенсия» примет дома «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.