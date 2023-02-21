Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» проводит свой худший сезон за последние сорок лет

21 Февраля 2023 • 05:30 Комментировать
Хетафе
1:0
Валенсия
окончен

В последнем матче двадцать второго тура испанского чемпионата «Валенсия» уступила в выездном матче «Хетафе», опустившись уже на девятнадцатое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

У «летучих мышей» сейчас только двадцать очков после двадцати двух туров Ла Лиги, и это является абсолютно худшим результатом команды в 21-м веке. Еще хуже дела шли только один раз - в сезоне 1982/1983 на счету команды после двадцати двух туров тогдашнего чемпионата было лишь семнадцать очков.

В своем следующем матче «Валенсия» примет дома «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хетафе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Валенсия Валенсия
1
0
1.03 17.00 100.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Февраля
05:30 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» проводит свой худший сезон за последние сорок лет
05:00 · Испания. Ла Лига
Педри получил приз «фэйр-плей» от болельщиков «Барселоны»
01:19 · Испания. Ла Лига
Безвыигрышная серия «Валенсии» в Ла Лиге достигла восьми матчей
00:56 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» вырвал победу над «Валенсией», отправив соперника на предпоследнее место
20 Февраля
23:27 · Испания. Ла Лига
Де Пауль и Депай рискуют пропустить мадридское дерби
23:20 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Хочу получить новый контракт за поступки, а не за своё имя»
21:03 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нашёл альтернативу Гвардиолу в АПЛ слухи
20:26 · Испания. Ла Лига
​«Эспаньол» выступил с заявлением о расследовании в отношении «Барселоны»
19:16 · Италия. Серия А
​«Ювентусу» интересен Браим Диас
19:12 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший бомбардир 2023 года в топ-5 лигах Европы
18:52 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» готова заплатить 90 млн евро за Родри 2
18:20 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен игрок «Реала»
17:07 · Испания. Ла Лига
​Фати высказался о своём будущем
16:54 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» сделала заявление на фоне скандала с «Барселоной»
16:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «У «Реала» есть чему поучиться»
Все новости
Рекомендуем