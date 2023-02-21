Педри получил приз «фэйр-плей» от болельщиков «Барселоны»

С 2010 года «Барселона» путем голосования среди своих болельщиков выбирает футболиста с самой честной манерой игры - «фэйр-плей». В прошлом обладателями этого приза становились Хави Эрнандес, Боян Кркич, Хавьер Маскерано, Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Марк-Андре тер Штеген и Серхи Роберто. Обладатель нынешнего приза - это полузащитник Педри. Он выиграл соперничество со все тем же тер Штегеном, а также Рональдом Араухо.

Вручение приза прошло в торжественной манере в ходе импровизированной «Галы», помимо Педри, приз получила Айтана Бонмати - футболистка женской «Барселоны».