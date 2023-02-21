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Чемпионат Испании. Ла Лига

Безвыигрышная серия «Валенсии» в Ла Лиге достигла восьми матчей

21 Февраля 2023 • 01:19 Комментировать
Валенсия
...
Реал Сосьедад
25.02 23:00

«Валенсия» накануне потерпела очередное поражение в Ла Лиге, проиграв в гостях «Хетафе». Тем самым, «летучие мыши» продлили безвыигрышную серию в чемпионате Испании до восьми матчей кряду.

Началась чёрная серия валенсийцев ещё в последний день 2022 года – 31 декабря команда уступила на выезде «Вильярреалу» - 1:2. Затем последовали ещё шесть поражений и одна единственная ничья – 2:2 дома на «Месталье» против «Альмерии».

Отметим, что за последние 14 игр в Ла Лиге «Валенсии» удалось победить лишь раз – это случилось 10 ноября в матче против «Бетиса» - 3:0.

Напомним, что из-за неудовлетворительных результатов команда опустилась почти на самое дно турнирной таблицы Ла Лиги, заняв 19-е место. Ниже – только абсолютный аутсайдер лиги – «Эльче».

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Валенсия Хетафе
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