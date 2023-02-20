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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Эспаньол» выступил с заявлением о расследовании в отношении «Барселоны»

20 Февраля 2023 • 20:26 Комментировать

«Эспаньол» разместил заявление на страницах своего официального сайта. Клуб призвал компетентные органы быстро и образцово провести расследование в отношении «Барселоны». 

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Барселона» переводила деньги компании Хосе Марии Негрейры, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. «Барселона» заявила, что средства переводились за отчёты о молодых игроках и судействе.

В своём заявлении «Эспаньол» напомнил, что недавно клуб столкнулся с решением, которое считает несправедливым. Очевидно, «Эспаньол» имеет в виду приостановку дисквалификации Роберта Левандовски менее чем за сутки до матча команд.

Ранее с подобным заявлением выступила «Севилья».

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона
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