​Фати высказался о своём будущем

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати дал комментарий насчёт своего будущего. Как известно, в прессе регулярно появляются слухи, которые связывают 20-летнего футболиста с клубами Премьер-лиги Англии.

«У меня контракт с «Барселоной» до конца июня 2027 года, и я надеюсь остаться здесь ещё на много лет», - слова Фати приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Jugones.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 91 матч. В них талантливый форвард записал на свой счёт 25 голов и 9 результативных передач на партнёров.

«Барселона» на текущий момент лидирует в чемпионате Испании.