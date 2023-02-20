​«Севилья» сделала заявление на фоне скандала с «Барселоной»

На страницах официального сайта «Севильи» было опубликовано заявление. В нём андалузский клуб выражает обеспокоенность на фоне скандала с «Барселоной».

Напомним, что в прессу просочилась информация о выплатах «Барселоны» компании Хосе Марии Негрейры. На тот момент этот функционер был вице-президентом технического комитета судей.

«Севилья» обращается к Ла Лиге и Королевской испанской федерации футбола с призывом «докопаться до сути дела и прояснить, что произошло».

Ранее «Барселона» сообщала о том, что клуб платил компании Хосе Марии Негрейры за отчёты о молодых футболистах и судействе.