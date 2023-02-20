Слухи продолжают связывать форварда Килиана Мбаппе с «Реалом». Поговаривают, что 24-летний француз недоволен своим положением «ПСЖ» и хочет поскорее оказаться в Мадриде.

Как сообщает Todofichajes, Килиан Мбаппе уже поставил «Реалу» условие своего перехода. По данным источника, форвард хочет, чтобы мадридцы подписали не только его, а ещё и Ашрафа Хакими. Марокканский правый защитник тоже выступает за «ПСЖ».

Напомним, что Килиана Мбаппе многие ожидали увидеть в «Реале» ещё в прошлом году. Тем не менее, талантливый нападающий тогда принял решение продлить контракт с «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал 6 голевых передач в 28 матчах.