​Торрес совершил 10 обводок – лучший результат для испанцев в «Барселоне» со времён Иньесты

В воскресенье вечером «Барселона» обыграла «Кадис» в матче чемпионата Испании со счётом 2:0. Игрок каталонской команды Ферран Торрес показал отличное выступление. За игру он совершил 10 успешных обводок (при 13 попытках). Это лучший показатель в одном матче Ла Лиги в этом сезоне среди игроков всех команд. Об этом рассказывает Opta.

В то же время отмечается, что 10 обводок Феррана Торреса – лучший показатель в «Барселоне» для испанских игроков в матчах Ла Лиги со времён Андреса Иньесты. В 2011 году в игре против «Атлетика» Иньеста совершил 12 обводок при 14 попытках.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 8 очков.