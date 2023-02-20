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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Торрес совершил 10 обводок – лучший результат для испанцев в «Барселоне» со времён Иньесты

20 Февраля 2023 • 15:43 Комментировать

В воскресенье вечером «Барселона» обыграла «Кадис» в матче чемпионата Испании со счётом 2:0. Игрок каталонской команды Ферран Торрес показал отличное выступление. За игру он совершил 10 успешных обводок (при 13 попытках). Это лучший показатель в одном матче Ла Лиги в этом сезоне среди игроков всех команд. Об этом рассказывает Opta.

В то же время отмечается, что 10 обводок Феррана Торреса – лучший показатель в «Барселоне» для испанских игроков в матчах Ла Лиги со времён Андреса Иньесты. В 2011 году в игре против «Атлетика» Иньеста совершил 12 обводок при 14 попытках.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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