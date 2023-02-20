Месси покинул «ПСЖ» и прибыл в Барселону

35-летний аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону. Об этом свидетельствует видео, которое было опубликовано в социальных сетях сегодня, 20 февраля.

Игрок вместе со своей семьей прибыл в столицу Каталонии, где проведет два выходных после матча чемпионата Франции с «Лиллем». Парижане одержали волевую победу со счетом 4:3, решающий гол в добавленное время забил Месси со штрафного.

Напомним, что Лионель является воспитанником «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» нападающий выступал с 2005 по 2021 год.

С сезона-2021/2022 аргентинец играет за «ПСЖ». Его контракт с парижским грандом истекает грядущим летом.

Месси может покинуть «ПСЖ» из-за Мбаппе

Месси хочет уйти из «ПСЖ» и выбирает между двумя клубами