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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси покинул «ПСЖ» и прибыл в Барселону

20 Февраля 2023 • 10:49 Комментировать

35-летний аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону. Об этом свидетельствует видео, которое было опубликовано в социальных сетях сегодня, 20 февраля.

Игрок вместе со своей семьей прибыл в столицу Каталонии, где проведет два выходных после матча чемпионата Франции с «Лиллем». Парижане одержали волевую победу со счетом 4:3, решающий гол в добавленное время забил Месси со штрафного.

Напомним, что Лионель является воспитанником «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» нападающий выступал с 2005 по 2021 год.

С сезона-2021/2022 аргентинец играет за «ПСЖ». Его контракт с парижским грандом истекает грядущим летом.

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