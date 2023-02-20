Гави: «Надо продолжать в том же духе»

В последнем матче двадцать второго тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» обыграла со счетом 2:0 «Кадис». Оба мяча были забиты под самый конец первой половины встречи - сперва мяч в ворота добил Серхио Роберто, после того, как защитник вынес его с линии после удара Левандовски, а затем и сам поляк метко пробил с линии штрафной площади. События игры прокомментировал полузащитник лидеров чемпионата Испании - Гави.

- Сыграли хорошо, для нас было важно победить, чтобы остаться в тонусе. Важно продолжать в том же духе, сейчас надо сфокусироваться на следующей игре, - заявил Гави в интервью пресс-службе «Барселоны».