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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Атлетико» – совсем другая команда, когда Гризманн в форме»

19 Февраля 2023 • 23:53 Комментировать
Атлетико М
1:0
Атлетик Б
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил важность Антуана Гризманна.

Гол французского нападающего, забитый на 73-й минуте, принёс «матрасникам» минимальную победу над «Атлетиком» в поединке 22-го тура Ла Лиги.

«Нам противостоял очень сильный соперник, пришлось нелегко. После перерыва мы чаще проводили атаки, что в итоге вылилось в гол.

Гризманн играет важнейшую роль – когда он в хорошей форме, команда выступает на совершенно другом уровне», – цитирует Marca аргентинского наставника.

Сегодняшний забитый мяч стал для Гризманна седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Также в активе француза шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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