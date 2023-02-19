Симеоне: «Атлетико» – совсем другая команда, когда Гризманн в форме»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил важность Антуана Гризманна.

Гол французского нападающего, забитый на 73-й минуте, принёс «матрасникам» минимальную победу над «Атлетиком» в поединке 22-го тура Ла Лиги.

«Нам противостоял очень сильный соперник, пришлось нелегко. После перерыва мы чаще проводили атаки, что в итоге вылилось в гол.

Гризманн играет важнейшую роль – когда он в хорошей форме, команда выступает на совершенно другом уровне», – цитирует Marca аргентинского наставника.

Сегодняшний забитый мяч стал для Гризманна седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Также в активе француза шесть ассистов.