Гол Гризманна позволил «Атлетико» переиграть «Атлетик»

В 22-м туре чемпионата Испании разыгравшийся «Атлетико» принимал дома «Атлетик» из Бильбао, который в последнее время регулярно отбирал очки у мадридцев. Столичная команда сегодня выглядела интереснее, правда, до конца первого тайма на поле мало что происходило. Янник Карраско мог открывать счет, пробивая в дальний угол, но вратарь успел парировать ногами. В ответ Дани Гарсия с угла вратарской зарядил над рамкой. После перерыва Карраско снова заставил голкипера блистать мастерством. Аналогично Ян Облак потрудился, отбивая угрозу от Нико Уильямса. Всё решил прорыв Антуана Гризманна с левого края поля в штрафную, француз в итоге метко пробил в дальний угол и открыл счет. Тут же Альваро Мората оказался один на один с вратарем и пробил мимо мишени.

Победа со счетом 1:0 оставила «Атлетико» на четвертом месте, а противник идет седьмым.