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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Гризманна позволил «Атлетико» переиграть «Атлетик»

19 Февраля 2023 • 22:27 Комментировать
Атлетико М
1:0
Атлетик Б
окончен

В 22-м туре чемпионата Испании разыгравшийся «Атлетико» принимал дома «Атлетик» из Бильбао, который в последнее время регулярно отбирал очки у мадридцев. Столичная команда сегодня выглядела интереснее, правда, до конца первого тайма на поле мало что происходило. Янник Карраско мог открывать счет, пробивая в дальний угол, но вратарь успел парировать ногами. В ответ Дани Гарсия с угла вратарской зарядил над рамкой. После перерыва Карраско снова заставил голкипера блистать мастерством. Аналогично Ян Облак потрудился, отбивая угрозу от Нико Уильямса. Всё решил прорыв Антуана Гризманна с левого края поля в штрафную, француз в итоге метко пробил в дальний угол и открыл счет. Тут же Альваро Мората оказался один на один с вратарем и пробил мимо мишени.

Победа со счетом 1:0 оставила «Атлетико» на четвертом месте, а противник идет седьмым.

Протокол игры  
Атлетико М1:0Атлетик Б
(1:0) Гризманн Антуан73'  
Облак ЯнМолина НауэльХименес Хосе  34'Эрмосо МариоМандава РейнилдуЛьоренте МаркосКоке ХорхеДе Пауль Родриго  45' 59' (Мората Альваро ( 59') Карраско Янник 72' (Депай Мемфис ( 72') Гризманн АнтуанКорреа Анхель 59' (Ривас Пабло Барриос ( 59')
Запасные: Итурбе АлехандроРегилон СерхиоГрбич ИвоДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейВитсель АксельНьигес Сауль
Агиррезабала ЖульенДе Маркос ОскарВивиан Даниэль  66'Йерай Альварес  55' 84' (Гарсия Рауль ( 84') Юри БерчичеГарсия Дани  33' 69' (Саррага Ойер ( 69') Весга МикельУильямс Нико 84' (Паредес Айтор ( 84') Сансет Ойян 84' (Беренгер Алекс ( 84') Муньяин Икер 68' (Гурусета Горка ( 68') Уильямс Иньяки
Запасные: Венседор УнайМорсильо ХонБаленсиага МикельИру АндерЛекуе ИньигоУнай Симон
19 февраля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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