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Чемпионат Испании. Ла Лига

Моуринью пошутил над Касильясом

19 Февраля 2023 • 18:30 Комментировать

Накануне было объявлено, что Икер Касильяс сыграет в испанском аналоге Медиалиги. Там экс-вратарь «Реала» пересечётся с командой известного стримера Ибая Льяноса. Комментарий на этот счёт дал известный тренер Жозе Моуринью, у которого в своё время был конфликт с Икером Касильясом в Мадриде. Португалец присоединился к стриму в Twitch и пошутил над бывшим голкипером «Реала».

«Если я посадил Касильяса на скамейку запасных, то это было не просто так. Тебе будет легко забить ему пенальти», - сказал Моуринью Льяносу.

Жозе Моуринью в настоящий момент тренирует «Рому», а Икер Касильяс завершил карьеру несколько лет назад из-за проблем с сердцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Икер Касильяс
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