Российский защитник близок к новому контракту с «Вильярреалом»

19-летний российский защитник Антон Ефремов близок к подписанию нового контракта с испанским «Вильярреалом» до 2026 года. Об этом посредством социальных сетей информирует журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно инсайдеру, переговорный процесс между сторонами находится на финальной стадии. Новый договор будет предусматривать возможность пролонгации сотрудничества на один сезон.

Россиянин находится в системе испанского клуба с 2019 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 150 тысяч евро.

В сезоне-2022/2023 «жёлтая субмарина» занимает девятое место в таблице Ла Лиги после 22 туров.