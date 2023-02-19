«Атлетико» рассматривает трёх тренеров на замену Симеоне

В мадридском «Атлетико» задумываются над сменой главного тренера команды. На место нынешнего рулевого «матрасников» Диего Симеоне есть три претендента.

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, испанский топ-клуб рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино, Луиса Энрике и Марселино Гарсии Тораля. Примечательно, что все трое сейчас находятся без работы.

Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с 2011 года. Контракт 52-летнего аргентинского специалиста рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги «матрасники» занимают четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 18 очков.