Араухо – о «Барселоне»: «Готов отдать всё ради этого великого клуба»

Мексиканский и американский защитник клуба «Барселона Атлетик» Хулиан Араухо прокомментировал свой приезд в столицу Каталонии.
«Я очень рад этому большому шагу в своей карьере и готов отдать всё ради этого великого клуба», - приводит слова Араухо GSFN.
Ещё совсем недавно на трансферном рынке разыгралась настоящая драма – каталонская «Барселона» опоздала с оформлением трансфера 21-летнего футболиста всего лишь на 18 секунд.
«Сине-гранатовые» в настоящий момент являются лидерами чемпионата Испании.
«Барселона Атлетик» располагается на шестой строчке в таблице Примеры Федерасьон.
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