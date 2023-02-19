Араухо – о «Барселоне»: «Готов отдать всё ради этого великого клуба»

Мексиканский и американский защитник клуба «Барселона Атлетик» Хулиан Араухо прокомментировал свой приезд в столицу Каталонии.

«Я очень рад этому большому шагу в своей карьере и готов отдать всё ради этого великого клуба», - приводит слова Араухо GSFN.

Ещё совсем недавно на трансферном рынке разыгралась настоящая драма – каталонская «Барселона» опоздала с оформлением трансфера 21-летнего футболиста всего лишь на 18 секунд.

«Сине-гранатовые» в настоящий момент являются лидерами чемпионата Испании.

«Барселона Атлетик» располагается на шестой строчке в таблице Примеры Федерасьон.