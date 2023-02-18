«Бетис» одержал важную победу в матче с «Вальядолидом»

Ведущий борьбу за зону Лиги чемпионов «Бетис» в субботу принимал дома середняков из «Вальядолида». Уже на второй минуте Серхио Каналес вывел на пустые ворота Хуанми. На 31-й минуте Кайл Ларин отыграл перевес противника, прицельно пробив правой ногой. В компенсированное время первого тайма севильцы заработали пенальти за игру рукой, и Каналес развел голкипера и мяч по углам. Гости могли снова отыграться после перерыва, но Рамон Мончу со штрафного попал в штангу. Аналогично, но с игры получилось у Хуанми.

В итоге 2:1, «Бетис» в очке от четвертого места, соперник - 12-й.