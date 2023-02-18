«Бетис» одержал важную победу в матче с «Вальядолидом»

Ведущий борьбу за зону Лиги чемпионов «Бетис» в субботу принимал дома середняков из «Вальядолида». Уже на второй минуте Серхио Каналес вывел на пустые ворота Хуанми. На 31-й минуте Кайл Ларин отыграл перевес противника, прицельно пробив правой ногой. В компенсированное время первого тайма севильцы заработали пенальти за игру рукой, и Каналес развел голкипера и мяч по углам. Гости могли снова отыграться после перерыва, но Рамон Мончу со штрафного попал в штангу. Аналогично, но с игры получилось у Хуанми.
В итоге 2:1, «Бетис» в очке от четвертого места, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Хуанми Мигель2'
|30'Ларин Кайл (1:1)
|(2:1) Каналес Серхио45'
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Луис Фелипе•Виктор Руис•Абнер 12'46' (Энрике Луис (46') •Гидо Родригес 77'90' (Гонсалес Эдгар (90') • 90'Карвалью Вилльям•Каналес Серхио46' (Миранда Хуан (46') •Фекир Набиль•Хуанми Мигель81' (Виллиан Жозе (81') •Перес Айосе81' (Хоакин Санчес (81')
Масип Хорди78' (Асевес Альваро (78') •Луис Перез• 79'Онгла Мартин• 90'Санчес Хавьер 5'46' (Агуадо Альваро (46') • 55'Олаза Лукас•Мончу Рамон• 55'Перес Кике72' (Санчес Иван (72') •Плата Гонсало•Плано Оскар80' (Леон Серхио (80') •Мачис Дарвин46' (Эль-Ямик Джавад (46') •Ларин Кайл
18 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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