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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» одержал важную победу в матче с «Вальядолидом»

18 Февраля 2023 • 20:19 Комментировать
Бетис
2:1
Вальядолид
окончен

Ведущий борьбу за зону Лиги чемпионов «Бетис» в субботу принимал дома середняков из «Вальядолида». Уже на второй минуте Серхио Каналес вывел на пустые ворота Хуанми. На 31-й минуте Кайл Ларин отыграл перевес противника, прицельно пробив правой ногой. В компенсированное время первого тайма севильцы заработали пенальти за игру рукой, и Каналес развел голкипера и мяч по углам. Гости могли снова отыграться после перерыва, но Рамон Мончу со штрафного попал в штангу. Аналогично, но с игры получилось у Хуанми.

В итоге 2:1, «Бетис» в очке от четвертого места, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Бетис2:1Вальядолид
(1:0) Хуанми Мигель2'  
  30'Ларин Кайл (1:1)
(2:1) Каналес Серхио45'  
Браво КлаудиоСабали ЮссуфЛуис ФелипеВиктор РуисАбнер  12' 46' (Энрике Луис ( 46') Гидо Родригес  77' 90' (Гонсалес Эдгар ( 90'  90') Карвалью ВилльямКаналес Серхио 46' (Миранда Хуан ( 46') Фекир НабильХуанми Мигель 81' (Виллиан Жозе ( 81') Перес Айосе 81' (Хоакин Санчес ( 81')
Запасные: Песселья ХерманМартин ДаниэльСилва РуиРуибаль АйторМонтойя МартинГуардадо Андрес
Масип Хорди 78' (Асевес Альваро ( 78') Луис Перез  79'Онгла Мартин  90'Санчес Хавьер  5' 46' (Агуадо Альваро ( 46'  55') Олаза ЛукасМончу Рамон  55'Перес Кике 72' (Санчес Иван ( 72') Плата ГонсалоПлано Оскар 80' (Леон Серхио ( 80') Мачис Дарвин 46' (Эль-Ямик Джавад ( 46') Ларин Кайл
Запасные: Роке МесаРоза ЛукасЭскудеро СерхиоХоакин ФернандесАмалла СелимФреснеда Иван
18 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Бетис Вальядолид
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