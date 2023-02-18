«Атлетико» планирует оставить Симеоне до 2024 года

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеон, скорее всего, останется в команде минимум до июля 2024 года – именно в этот день у аргентинца истекает контракт с «матрасниками». По информации от издания Marca, руководство «Атлетико» пока не спешит с увольнением «Эль Чоло» и хочет оставить тренера минимум до конца его контракта.

Ранее ходили слухи, что «Атлетико» летом может расстаться с Симеоне, учитывая провальные результаты в нынешнем сезоне. Напомним, в Лиге чемпионов «матрасники» заняли четвёртое место на групповом этапе с такими командами, как «Байер», «Брюгге» и «Порту». В Ла Лиге команда занимает четвёртое место, а с Кубка Испании вылетела на стадии четвертьфинала от «Реала».