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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марселино хочет стать новым тренером «Атлетико»

18 Февраля 2023 • 14:23 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1 2.00 X 3.25 2 4.10
19.02 20:30

Экс-наставник «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль хочет заменить Диего Симеоне на посту главного тренера мадридского «Атлетико». По сведениям от журналиста Marca Давида Медины, испанский специалист всерьёз нацелился на тренерское кресло на «Ванда Метрополитано».

Напомним, работа нынешнего тренера «Атлетико» Диего Симеоне находится под угрозой. Аргентинец возглавляет команду с 2011 года, но в последнее время результаты «матрасников» заметно ухудшились.

Марселино в данный момент находится без работы после ухода из «Атлетика» Бильбао в конце прошлого сезона. «Атлетико» сейчас идёт на четвёртом месте в Ла Лиге и уже успел вылететь из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Марселино Гарсия Тораль
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АТЛЕТИКО М АТЛЕТИК Б
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