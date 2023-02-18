Марселино хочет стать новым тренером «Атлетико»

Экс-наставник «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль хочет заменить Диего Симеоне на посту главного тренера мадридского «Атлетико». По сведениям от журналиста Marca Давида Медины, испанский специалист всерьёз нацелился на тренерское кресло на «Ванда Метрополитано».

Напомним, работа нынешнего тренера «Атлетико» Диего Симеоне находится под угрозой. Аргентинец возглавляет команду с 2011 года, но в последнее время результаты «матрасников» заметно ухудшились.

Марселино в данный момент находится без работы после ухода из «Атлетика» Бильбао в конце прошлого сезона. «Атлетико» сейчас идёт на четвёртом месте в Ла Лиге и уже успел вылететь из Лиги чемпионов и Кубка Испании.