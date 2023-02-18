Защитник «Сан-Лоренсо» Федерико Гаттони перебрался в Европу. 24-летний аргентинский футболист будет выступать в чемпионате Испании за «Севилью».

Как сообщает пресс-служба андалусийского клуба, трансфер новичка обошелся «Севилье» в 1,4 миллиона евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года. Федерико пополнит ряды испанского коллектива по завершении нынешнего сезона. До того времени он будет выступать за «Сан-Лоренсо» на правах аренды.

За аргентинский клуб Гаттони сыграл 70 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.