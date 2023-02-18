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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» объявила о трансфере аргентинского игрока официально

18 Февраля 2023 • 13:26 Комментировать

Защитник «Сан-Лоренсо» Федерико Гаттони перебрался в Европу. 24-летний аргентинский футболист будет выступать в чемпионате Испании за «Севилью».

Как сообщает пресс-служба андалусийского клуба, трансфер новичка обошелся «Севилье» в 1,4 миллиона евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года. Федерико пополнит ряды испанского коллектива по завершении нынешнего сезона. До того времени он будет выступать за «Сан-Лоренсо» на правах аренды.

За аргентинский клуб Гаттони сыграл 70 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Федерико Гаттони
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