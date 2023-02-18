«Барселону» могут выгнать из Лиги чемпионов

Каталонской «Барселоне» грозит исключение из еврокубков, об этом сообщает Onda Cero. «Сине-гранатовые» могут попасть под серьезные санкции за подозрение в подкупе арбитров.

Если в УЕФА посчитают, что каталонский гранд пытался повлиять на результат матча путем подкупа судьи, то команда может быть исключена из еврокубков. Таким образом, если вину «Барселоны» докажут, «сине-гранатовые» не смогут выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб обвиняют в денежном переводе экс-члену судейского комитета Испании с целью влияние на результат поединка.

После 21 тура Ла Лиги подопечные Хави лидируют с 8-очковым отрывом от второго места.