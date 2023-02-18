«Жирона» уже во второй раз в своей короткой истории выступлений в Ла Лиге забила шесть за матч

Двадцать второй тур испанского чемпионата начался с очень результативного матча - «Жирона» обыграла «Альмерию» со счетом 6:2. Четыре мяча хозяева поля забили уже в первом тайме.

Как выяснилось, «Жирона», не проведя еще и сотни матчей в высшей лиге испанского чемпионата (сейчас она проводит свой третий сезон), уже дважды умудрилась забить шесть мячей сопернику. Впервые это произошло в январе 2018 года - тогда от «Жироны» пострадал «Лас-Пальмас», причем он проиграл тогда всухую, 0:6.

Мадридский «Реал» сыграет свой матч сегодня, 18 февраля, а каталонская «Барселона» - завтра, 19 февраля.