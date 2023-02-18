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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» уже во второй раз в своей короткой истории выступлений в Ла Лиге забила шесть за матч

18 Февраля 2023 • 08:10 Комментировать
Жирона
6:2
Альмерия
окончен

Двадцать второй тур испанского чемпионата начался с очень результативного матча - «Жирона» обыграла «Альмерию» со счетом 6:2. Четыре мяча хозяева поля забили уже в первом тайме.

Как выяснилось, «Жирона», не проведя еще и сотни матчей в высшей лиге испанского чемпионата (сейчас она проводит свой третий сезон), уже дважды умудрилась забить шесть мячей сопернику. Впервые это произошло в январе 2018 года - тогда от «Жироны» пострадал «Лас-Пальмас», причем он проиграл тогда всухую, 0:6.

Мадридский «Реал» сыграет свой матч сегодня, 18 февраля, а каталонская «Барселона» - завтра, 19 февраля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Жирона
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