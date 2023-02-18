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Чемпионат Испании. Ла Лига

Один из лидеров «Реала» вернулся в заявку команды

18 Февраля 2023 • 07:52 Комментировать

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа включен в заявку мадридского «Реала» на предстоящий поединок испанской Ла Лиги против «Осасуны». Об этом сообщается на официальном сайте «королевского» клуба.

Напомним, что бельгийский голкипер пропустил недавний клубный чемпионат мира среди клубов из-за повреждения.

При этом нападающий Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос не примут участия в предстоящей встрече.

Матч между «Осасуной» и «Реалом» состоится в воскресенье, 19 февраля. Перед этой игрой подопечные Карло Анчелотти идут на втором месте, отставая от «Барселоны» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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